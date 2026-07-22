L’Italia ha vinto 3-0 contro l’Olanda nella partita di qualificazione alle semifinali della Nations League femminile. I parziali sono stati 25-21, 25-16 e 25-16. Julio Velasco ha commentato la crescita delle giocatrici, evidenziando la prestazione di Sylla in attacco. Ha anche sottolineato che il gruppo non era al completo.

L’Italia ha strapazzato l’Olanda con un perentorio 3-0 (25-21; 25-16; 25-16) e si è qualificata alle semifinali della Nations League 2026 di volley femminile. Le azzurre hanno rispettato il pronostico della vigilia contro le oranje, già regolate durante la fase preliminare in quel di Brasilia, imponendosi in poco più di un’ora di incontro e proseguendo il proprio cammino nella fase a eliminazione diretta in quel di Macao (Cina). La superiorità delle Campionesse del Mondo è stata schiacciante e sabato 25 luglio torneranno in campo per fronteggiare la vincente di Brasile-Giappone, con in palio il pass per l’atto conclusivo: dopo i trionfi... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Julio Velasco: “Cresciute al servizio e in attacco, ottima partita di Sylla. Gruppo al completo? Non era certo…”

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