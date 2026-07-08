L’Italia ha battuto l’Ucraina 3-1 nella prima partita al completo della Nations League femminile, aprendo la terza settimana della fase preliminare. La squadra ha vinto i set 25-15, 23-25, 25-10 e 25-21. Julio Velasco ha commentato che tutte le avversarie vogliono batterli e ha segnalato che l’allenamento sulla fast necessita di miglioramenti.

L’Italia ha sconfitto l’Ucraina per 3-1 (25-15; 23-25; 25-10; 25-21) nell’incontro che ha aperto la terza e ultima settimana della fase preliminare della Nations League 2026 di volley femminile, il massimo circuito internazionale itinerante. Le azzurre hanno faticato più del previsto contro l’emergente compagine gialloblù, facendosi sorprendere nel secondo set e venendo poi costrette a rimontare da 13-18 nel quarto parziale, prima di chiudere i conti in quel di Hong Kong (Cina). Le Campionesse del Mondo hanno comunque conquistato la settima vittoria nel torneo, hanno rinsaldato il terzo posto in classifica generale e hanno compiuto un passo in avanti nei fatti decisivo verso la qualificazione alla Final Eight. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Julio Velasco: “Prima partita al completo, tutte vogliono batterci. Alleniamo poco la fast: da migliorare”

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