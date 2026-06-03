Un nuovo esperimento nel settore sportivo riguarda il cambio di ruolo di Kate Antropova, che sarà schierata insieme a Paola Egonu nella nazionale italiana di pallavolo. Questa modifica mira a valutare le potenzialità della giocatrice in una posizione diversa rispetto a quella abituale. La decisione fa parte di una strategia di allenamento e selezione della squadra. Nessun dettaglio su tempistiche o altri cambiamenti è stato comunicato finora.

Mercoledì sera per l’Italia femminile di pallavolo comincia la Nations League, un torneo tra le migliori nazionali che si gioca ogni anno in preparazione alle competizioni più importanti: i Mondiali, le Olimpiadi o, nel caso di quest’anno, gli Europei di fine agosto. L’Italia non solo ha vinto le ultime due edizioni, ma in più non perde una partita ufficiale da due anni, dal 2 giugno del 2024. Come accaduto l’anno scorso, l’allenatore Julio Velasco sfrutterà il torneo per provare un po’ di cose nuove. Già dopo la vittoria delle Olimpiadi, e prima dei Mondiali, diceva del resto: «Dobbiamo allenarci come se avessimo perso. E cosa faremmo se avessimo perso? Cercheremmo soluzioni diverse per vincere». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’ultimo esperimento di Julio Velasco

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