Fiorentina altro colpo di mercato! Alex Jimenez è ufficialmente un nuovo acquisto

Alex Jimenez è diventato un nuovo giocatore della Fiorentina. Il contratto è stato depositato in Lega Serie A e si attende solo l’annuncio ufficiale da parte del club. La firma conferma l’ingaggio del calciatore, che si unisce alla rosa della squadra. Non ci sono ulteriori comunicazioni ufficiali o dettagli contrattuali disponibili al momento. Jimenez si aggiunge così alla lista dei nuovi acquisti della società.

Alex Jimenez è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina: contratto depositato in Lega Serie A, ora atteso l’annuncio del club. Ora non ci sono più dubbi: Alex Jimenez è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Il contratto del terzino classe 2005 è stato depositato in Lega Serie A, come riportato sul sito ufficiale, certificando di fatto la conclusione dell’operazione. A breve arriverà anche l’annuncio dei viola e del Bournemouth, rinviato nei giorni scorsi per attendere il trasferimento internazionale e completare tutte le procedure burocratiche. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il giovane... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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FIORENTINA, ALTRO COLPO A SORPRESA: PRESO JIMENEZ!

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