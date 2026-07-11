Calciomercato ecco il colpo della Fiorentina | in arrivo l' ex Milan Jimenez
La Fiorentina ha concluso un accordo per l'acquisto di Alex Jimenez, esterno difensivo spagnolo classe 2005, dal Bournemouth. L'operazione si è svolta rapidamente, portando il giocatore in Italia. Jimenez ha già avuto esperienze con il club londinese e in passato ha vestito la maglia del Milan. La firma con il club viola rappresenta il primo acquisto ufficiale nel mercato attuale.
Lampo improvviso della Fiorentina sul mercato. Il club viola ha praticamente chiuso una trattativa lampo per riportare in Italia un ex calciatore del Milan: stiamo parlando di Alex Jimenez, esterno difensivo spagnolo classe 2005 del Bournemouth. Ex Milan, Jimenez torna in Serie A: ecco la Fiorentina. Come riferito da Gianluca Di Marzio, l'ex calciatore del Milan arriva dalla Premier League con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Il calciatore, già arrivato a Firenze, a breve sosterrà le visite mediche di rito prima di legarsi ufficialmente al club Viola. Si tratta di un vero e proprio scossone di mercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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Mercato JuveDecisione Top! Primo Colpo di Comolli! Firma in Arrivo
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