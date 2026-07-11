Calciomercato ecco il colpo della Fiorentina | in arrivo l' ex Milan Jimenez

Notizia in breve

La Fiorentina ha concluso un accordo per l'acquisto di Alex Jimenez, esterno difensivo spagnolo classe 2005, dal Bournemouth. L'operazione si è svolta rapidamente, portando il giocatore in Italia. Jimenez ha già avuto esperienze con il club londinese e in passato ha vestito la maglia del Milan. La firma con il club viola rappresenta il primo acquisto ufficiale nel mercato attuale.