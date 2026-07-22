Jeffer entra in 50 Best Discovery | riconoscimento internazionale per Pisa

Notizia in breve

Jeffer Cocktails & Friends è stato inserito nella piattaforma internazionale ‘50 Best Discovery’, che raccoglie ristoranti, bar, hotel e cantine scelti dagli esperti di ‘The World’s 50 Best’. La presenza su questa rete rappresenta un riconoscimento ufficiale a livello globale per l’attività a Pisa. La piattaforma è considerata un punto di riferimento nel settore dell’ospitalità e della ristorazione. La selezione si basa su valutazioni professionali e critiche di esperti del settore.