Jeffer entra in 50 Best Discovery | riconoscimento internazionale per Pisa
Jeffer Cocktails & Friends è stato inserito nella piattaforma internazionale ‘50 Best Discovery’, che raccoglie ristoranti, bar, hotel e cantine scelti dagli esperti di ‘The World’s 50 Best’. La presenza su questa rete rappresenta un riconoscimento ufficiale a livello globale per l’attività a Pisa. La piattaforma è considerata un punto di riferimento nel settore dell’ospitalità e della ristorazione. La selezione si basa su valutazioni professionali e critiche di esperti del settore.
Pisa, 17 luglio 2026 - Jeffer Cocktails & Friends entra ufficialmente in ‘50 Best Discovery’, la piattaforma internazionale che raccoglie ristoranti, bar, hotel e cantine selezionati dagli esperti di 'The World's 50 Best'. Con l'aggiornamento pubblicato il 16 luglio, oltre 650 nuove realtà provenienti da tutto il mondo sono state aggiunte alla guida digitale, che oggi comprende più di 3.500 indirizzi in oltre 800 città. L'inserimento di Jeffer rappresenta un importante riconoscimento non solo per il locale, ma anche per Pisa, che continua a farsi conoscere a livello internazionale anche attraverso la qualità della sua ospitalità. Nato nel... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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