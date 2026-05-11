Riconoscimento internazionale per Jonian Dolphin Conservation all’evento Interreg di Grado

La Jonian Dolphin Conservation ha preso parte all’evento del programma Interreg Italia-Slovenia tenutosi a Grado. Durante l’incontro, l’organizzazione ha ricevuto un riconoscimento di rilevanza internazionale. L’appuntamento si è concentrato sulla promozione di progetti e collaborazioni tra le due nazioni. La partecipazione ha visto coinvolti vari rappresentanti e realtà che operano nel settore della tutela ambientale e della conservazione marina.

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Tarantini Time Quotidiano La Jonian Dolphin Conservation ha partecipato a Grado all’evento del programma Interreg Italia-Slovenia “Sinergie e complementarietà che uniscono l’Europa”, ottenendo un importante riconoscimento a livello internazionale. L’iniziativa, promossa nell’ambito dei programmi Interreg finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, ha riunito diversi progetti europei con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra territori su temi ambientali, scientifici e sociali. Pur non essendo direttamente coinvolta nel programma Italia-Slovenia, l’organizzazione è stata invitata a presentare le attività sviluppate nei progetti Interreg IPA South Adriatic “BioTours” e “BioTours 2.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Riconoscimento internazionale per Jonian Dolphin Conservation all’evento Interreg di Grado ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Riconoscimento internazionale per il neo direttore di Endocrinologia Giovanni CoronaEminente endocrinologo e andrologo, il dottor Corona si è sempre occupato della relazione tra modificazioni ormonali, metabolismo, invecchiamento... Assunta Di Vaio nel ranking Research.com, nuovo riconoscimento internazionale per la Parthenope“Per il dipartimento di giurisprudenza si tratta di un risultato che va oltre il dato individuale e che conferma la qualità di una comunità...