Riconoscimento internazionale per il Gruppo Astrofili di Rozzano
Il Gruppo Astrofili di Rozzano ha raggiunto un nuovo risultato nel campo scientifico pubblicando il suo primo lavoro sul “Minor Planet Bulletin”, una rivista internazionale specializzata nello studio di asteroidi e corpi celesti minori. Questa pubblicazione rappresenta un passo importante per il gruppo, che si occupa di osservazioni e ricerche nel settore dell’astronomia amatoriale. La rivista è considerata una delle più autorevoli nel settore, e questa pubblicazione ne conferma il riconoscimento a livello globale.
Altro importante traguardo scientifico per il Gruppo Astrofili Rozzano che ha pubblicato il suo primo lavoro scientifico sul “ Minor Planet Bulletin “, prestigiosa rivista internazionale dedicata allo studio degli asteroidi e dei cosiddetti "pianeti minori". Si tratta di un risultato di grande valore, raggiunto soltanto da pochi gruppi amatoriali nel mondo, che certifica l’elevata qualità dell’attività di osservazione e ricerca svolta presso il civico osservatorio astronomico ospitato al centro culturale Cascina Grande, in via Togliatti. Il “Minor Planet Bulletin“ è strettamente collegato al Minor Planet Center, l’organizzazione internazionale ufficiale incaricata della raccolta, verifica e diffusione dei dati relativi ad asteroidi, comete e piccoli corpi del Sistema Solare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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