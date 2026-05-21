Il Gruppo Astrofili di Rozzano ha raggiunto un nuovo risultato nel campo scientifico pubblicando il suo primo lavoro sul “Minor Planet Bulletin”, una rivista internazionale specializzata nello studio di asteroidi e corpi celesti minori. Questa pubblicazione rappresenta un passo importante per il gruppo, che si occupa di osservazioni e ricerche nel settore dell’astronomia amatoriale. La rivista è considerata una delle più autorevoli nel settore, e questa pubblicazione ne conferma il riconoscimento a livello globale.

Altro importante traguardo scientifico per il Gruppo Astrofili Rozzano che ha pubblicato il suo primo lavoro scientifico sul “ Minor Planet Bulletin “, prestigiosa rivista internazionale dedicata allo studio degli asteroidi e dei cosiddetti "pianeti minori". Si tratta di un risultato di grande valore, raggiunto soltanto da pochi gruppi amatoriali nel mondo, che certifica l’elevata qualità dell’attività di osservazione e ricerca svolta presso il civico osservatorio astronomico ospitato al centro culturale Cascina Grande, in via Togliatti. Il “Minor Planet Bulletin“ è strettamente collegato al Minor Planet Center, l’organizzazione internazionale ufficiale incaricata della raccolta, verifica e diffusione dei dati relativi ad asteroidi, comete e piccoli corpi del Sistema Solare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Riconoscimento internazionale per il Gruppo Astrofili di Rozzano

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