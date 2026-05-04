Tre persone sono decedute a bordo di una nave da crociera durante un viaggio tra Argentina e Capo Verde. Le autorità sanitarie stanno indagando su un'eventuale infezione da hantavirus, sospettata come causa dei decessi. Le vittime avevano manifestato sintomi compatibili con questa infezione prima di perdere la vita. La nave si trova attualmente in attesa di ulteriori accertamenti e di eventuali interventi sanitari.

Viaggiavano tra Argentina e Capo Verde, e si pensa abbiano contratto un'infezione virale che si trasmette di solito attraverso le feci di roditori Negli ultimi giorni tre persone sono morte e almeno altre tre sono malate a causa di una sospetta infezione da hantavirus su una nave da crociera, in viaggio dall’Argentina a Capo Verde. L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha avviato un’indagine e ha confermato che almeno uno dei decessi è riconducibile a quel tipo di infezione virale. Gli hantavirus solitamente si trasmettono attraverso il contatto con feci di roditori, mentre è ancora dibattuta la possibilità che le persone malate a causa del virus possano contagiarne altre.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le tre persone morte per una sospetta infezione da hantavirus su una nave da crociera

Hantavirus explained: Three dead in suspected outbreak on cruise ship

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