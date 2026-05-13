Una nave da crociera è stata posta sotto quarantena a Bordeaux dopo l’arrivo da Brest martedì sera, a causa di un sospetto focolaio di gastroenterite. A bordo si trovano circa 1.700 persone, e si è verificato il decesso di un passeggero. La situazione ha portato all’isolamento di tutti i passeggeri e dell’equipaggio presenti sulla nave. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle condizioni di salute a bordo.

Oltre 1.700 persone sono state messe in quarantena a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux martedì sera da Brest, in seguito alla morte di un passeggero e a un sospetto focolaio di gastroenterite. Lo riporta Tf1 citando le autorità sanitarie. Tra i 1.233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, oltre alla vittima deceduta di 90 anni, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi e sono in corso test per rilevare l’eventuale presenza di norovirus, secondo la stessa fonte che precisa che a bordo si trovano anche 514 membri dell’equipaggio. La nave da crociera Ambassador Cruise Line, partita dalle Isole Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di raggiungere Bordeaux, da dove è previsto il suo rientro in Spagna.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Focolaio di gastroenterite su una nave da crociera: un morto e 1700 isolati

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