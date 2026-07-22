Jannik Sinner ha guadagnato più soldi di Alcaraz in carriera | tutte le cifre e la scalata nel Prize Money Ranking Federer prossimo obiettivo

Jannik Sinner ha accumulato 69,586 milioni di dollari in premi in carriera, superando la cifra di Carlos Alcaraz. La sua posizione nel ranking dei premi in denaro nel tennis professionistico è ora superiore a quella dell’avversario. Sinner ha raggiunto questa somma attraverso i premi vinti in tornei ufficiali. Il giocatore ha in vista il record di Roger Federer, considerato il massimo in questa classifica.

Jannik Sinner ha guadagnato 69,586 milioni di dollari statunitensi (circa 60,98 milioni di euro al cambio attuale) nel corso della propria carriera agonistica, prendendo in considerazione esclusivamente gli emolumenti derivanti dai risultati sportivi, ovvero gli assegni garantiti dagli organizzatori dei vari tornei in base alla prestazione offerta in una determinata competizione. Grazie alla vittoria ottenuta una decina di giorni fa a Wimbledon, il fuoriclasse altoatesino è riuscito a scavalcare il tedesco Alexander Zverev (68,392 milioni di dollari proprio per il rivale battuto nella finale sui sacri prati londinesi) e lo spagnolo Carlos Alcaraz (fermo a 64,997 milioni di dollari), ancora ai box a causa di un infortunio al polso. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Jannik Sinner and Carlos Alcaraz in Monaco- ATP Master 1000 Montecarlo FINAL

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