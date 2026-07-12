Sinner quanto ha guadagnato vincendo Wimbledon? Montepremi record Jannik nella storia per il carreer prize money

Vincendo Wimbledon per la seconda volta consecutiva, il tennista ha ottenuto un premio in denaro che lo porta a essere il primo nella storia per il totale dei guadagni in carriera. La vittoria ha portato a un montepremi record, contribuendo significativamente al suo totale di premi vinti nel corso della carriera. La somma esatta del premio non è stata specificata, ma si tratta di un importo elevato rispetto agli standard precedenti.

Il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon regala a Jannik Sinner non soltanto uno dei titoli più prestigiosi del tennis mondiale, ma anche un premio economico da. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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