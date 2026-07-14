Jannik Sinner ha guadagnato 6,853 milioni di dollari statunitensi (circa 6,007 milioni di euro) nel corso di questa stagione: questa è la cifra che il fuoriclasse altoatesino ha meritato grazie ai risultati sportivi conseguiti nei primi sei mesi e mezzo dell’anno, premiati dagli organizzatori dei vari tornei con i rispettivi assegni. Non sono, invece, previsti gli emolumenti provenienti da sponsor e altre fonti, perché derivanti da accordi privati e non comunicati al pubblico in maniera ufficiale. Il numero 1 del mondo svetta in testa al Prize Money Ranking, ovvero la classifica dei premi redatta in maniera ufficiale dalla ATP. Il nostro... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Jannik Sinner primo del Prize Money Ranking. Quanti soldi guadagnano i tennisti? La classifica dei premi

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Sinner, quanto ha guadagnato nel 2026 tra Wimbledon, premi e sponsor

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