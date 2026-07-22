Jacob Elordi racconta l’incubo sul set di Euphoria 3 | Due giorni chiuso in una bara con un serpente

L’attore ha descritto di aver trascorso due giorni chiuso in una bara con un serpente durante le riprese di una scena della terza stagione di Euphoria. La scena rappresentava la morte del personaggio di Nate Jacobs. Elordi ha condiviso di aver vissuto questa esperienza come una delle più difficili della sua carriera. La scena richiedeva di essere immerso in condizioni claustrofobiche e di confrontarsi con un animale velenoso.

Jacob Elordi ha dovuto affrontare una delle esperienze più estreme della sua carriera per girare la scena della morte di Nate Jacobs nella terza e ultima stagione di Euphoria. Ospite del Jimmy Kimmel Live!, condotto eccezionalmente dal collega Colman Domingo, l’attore australiano ha raccontato cosa è successo davvero durante le riprese del finale della serie HBO. Per realizzare la sequenza, Elordi è rimasto chiuso in una bara “per due giorni di fila”, completamente truccato con protesi, una lingua finta e gli occhi coperti, tanto da non riuscire praticamente a vedere. Ma non era l’unica difficoltà. A un certo punto, infatti, il creatore della serie Sam Levinson ha deciso di aggiungere un ulteriore elemento di realismo: un serpente vero. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Euphoria SHOCKER: Jacob Elordi REACTS to Nate's GRUESOME Fate in Season 3 Twist

Notizie e thread social correlati

Jacob Elordi: "Per una scena in Euphoria sono davvero rimasto chiuso in una bara con un serpente"Jacob Elordi ha raccontato che durante le riprese della scena finale di Nate Jacobs nella terza stagione di Euphoria è rimasto chiuso in una bara per...

Quella morte in Euphoria e la bizzarra intervista di Jacob Elordi ha scatenato il web in un coro di meme (e c’entra un serpente)Dopo la morte in Euphoria e un’intervista di Jacob Elordi, il web si è scatenato con meme, alcuni collegati a un serpente.

Temi più discussi: Ella Bright ambassador di Rare Beauty; Sydney Sweeney e Jacob Elordi tra i corti finalisti a Locarno; Movie&Short Festival: Sydney Sweeney, Jacob Elordi tra i protagonisti dei corti a Locarno; Ridley Scott torna alla fantascienza con ‘The Dog Stars’ ad agosto.

Jacob Elordi: Per una scena in Euphoria sono davvero rimasto chiuso in una bara con un serpenteJacob Elordi ha svelato i retroscena della scena finale di Nate Jacobs nella terza stagione di Euphoria. L'attore ha raccontato di aver trascorso due giorni all'interno di una bara insieme a un vero s ... movieplayer.it

Jacob Elordi racconta l’incubo sul set di Euphoria 3: Due giorni chiuso in una bara con un serpenteJacob Elordi ripercorre le estreme riprese dell'ultima stagione di Euphoria e racconta anche l'infortunio che lo ha colpito sul set. cinemaserietv.it

Prove che Jacob l'ha fatto? reddit