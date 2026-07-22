Jacob Elordi ha raccontato che durante le riprese della scena finale di Nate Jacobs nella terza stagione di Euphoria è rimasto chiuso in una bara per due giorni, con un vero serpente. L’attore ha aggiunto di aver ricevuto una chiamata dal regista per tornare sul set, scherzando sul fatto che fosse stato chiamato per una sorta di tortura. La scena ha richiesto un lungo periodo di permanenza in spazi ristretti e con animali vivi.

Jacob Elordi ha svelato i retroscena della scena finale di Nate Jacobs nella terza stagione di Euphoria. L'attore ha raccontato di aver trascorso due giorni all'interno di una bara insieme a un vero serpente e ha scherzato sul fatto che Sam Levinson lo abbia richiamato sul set soltanto per torturarlo. La terza stagione di Euphoria ha riservato un destino decisamente estremo a Nate Jacobs. Dopo essere stato inseguito per diversi episodi e sottoposto a continui pestaggi, il personaggio interpretato da Jacob Elordi vive infatti una delle sequenze più intense della serie, venendo sepolto vivo e morso da un serpente a sonagli. "Finalmente avete... 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jacob Elordi: "Per una scena in Euphoria sono davvero rimasto chiuso in una bara con un serpente"

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Jacob Elordi SAVED Euphorias Most Chaotic Scene

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