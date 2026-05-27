Dopo la morte in Euphoria e un’intervista di Jacob Elordi, il web si è scatenato con meme, alcuni collegati a un serpente. Elordi ha commentato la scena in un segmento trasmesso da HBO, condividendo le sue impressioni sull’episodio. La scena ha generato reazioni sui social media, con molti utenti che hanno creato meme e discussioni online. La reazione del pubblico si è concentrata sulla scena e sull’intervista dell’attore, diventate argomento di tendenza.

Jacob Elordi ha condiviso le sue impressioni sulla scena in un segmento post-episodio trasmesso da HBO. L’attore australiano, che dopo Euphoria è diventato una delle star più richieste di Hollywood con ruoli in Saltburn e il prossimo adattamento di Cime tempestose, ha definito la morte del suo personaggio “ un bel modo di andarsene ” e ha trovato sorprendentemente tranquillo girare all’interno della bara. Per quanto riguarda il lavoro con i serpenti veri, Elordi ha rivelato alcuni dettagli tecnici della lavorazione. Behind-the-scenes photos of Jacob Elordi as Nate Jacobs in "Euphoria" season 3 via jeremyihunter,: elordisdiorx pic.twitter.comGQUWc2pU2R — Page Six (@PageSix) May 26, 2026 Dichiarazione “Avevano un boa constrictor a cui hanno attaccato un sonaglio finto sulla coda, e Sam mi ha detto: ti lasceremo cadere addosso un serpente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Quella morte in Euphoria e la bizzarra intervista di Jacob Elordi ha scatenato il web in un coro di meme (e c’entra un serpente)

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immagino che harrison ford avesse lo stesso sorriso dopo aver registrato la morte di han solo x.com

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