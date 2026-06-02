Durante una fuga in Giappone, Kendall Jenner e Jacob Elordi hanno scattato il loro primo selfie insieme. La coppia è stata vista in diverse occasioni durante il viaggio, attirando l'attenzione dei paparazzi. La presenza di Jenner e Elordi in Giappone è stata documentata da scatti pubblici, senza ulteriori dettagli sul motivo del viaggio o sulla durata. La loro relazione è stata oggetto di rumors e speculazioni, senza conferme ufficiali.

Nelle stesse ore in cui Lewis Hamilton e Kim Kardashian hanno deciso di ufficializzare la loro storia d'amore via social, anche la sorella minore dell'influencer e il suo nuovo fidanzato, Kendall Jenner e Jacob Elordi, si sono ritrovati, loro malgrado, con la prima foto ufficiale in cui appaiono insieme pubblicata su Instagram. A condividerla non sono stati loro, ancora in una fase della relazione in cui preferirebbero essere lontani dai riflettori, ma un ristoratore giapponese a cui hanno fatto visita durante la loro fuga d'amore a Tokyo. A poche settimane dall'inizio della loro frequentazione, partita in sordina e... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kendall Jenner e Jacob Elordi, primo selfie insieme durante una fuga d'amore in Giappone

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Kendall Jenner & Jacob Elordi SECRET Romance

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Jacob Elordi e Kendall Jenner recentemente in Giappone. x.com

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