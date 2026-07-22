Jacob Elordi ha scelto un outfit che ha sorpreso, infrangendo le regole del dress code televisivo. Ha indossato una giacca in nylon o antipioggia, indumenti generalmente riservati a condizioni di pioggia o umidità. La scelta ha attirato l’attenzione, poiché questi capi sono considerati non appropriati per gli ambienti televisivi. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle motivazioni dietro la scelta di Elordi o alle reazioni del pubblico.

Secondo il buonsenso, le giacche in nylon o le giacche antipioggia andrebbero indossate quando c’è davvero bisogno di proteggere il resto del vostro look dalle intemperie. Se siete Jacob Elordi, però, una giacca antipioggia può essere indossata ovunque e in qualsiasi occasione, con il sole e anche nella comodità di uno studio televisivo. @jimmykimmellive Ospite del Jimmy Kimmel Live, condotto in via del tutto eccezionale da Colman Domingo, Elordi ha fatto la sua comparsa sul palco per promuovere The Dog Stars - Le stelle dopo la fine, il nuovo film di Ridley Scott ambientato in un mondo post-apocalittico, indossando una dose massiccia di Bottega Veneta. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Jacob Elordi ha infranto qualsiasi dress code televisivo con questo look

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Does Jacob Elordi Dress Well

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