Kendall e Kylie Jenner sono state paparazzate durante un'uscita in compagnia di due uomini, identificati come l’attore Jacob Elordi e l’attore Timothée Chalamet. Le due sorelle hanno cercato di mantenere la riservatezza, ma sono state fotografate mentre lasciavano un locale insieme agli altri due uomini. La scena si è svolta in un momento di relax, lontano dai riflettori, anche se le immagini sono state diffuse sui social e sui siti di gossip.

Li hanno già definiti "gli Avengers della cultura pop moderna" e gli scatti dei paparazzi durante un'uscita a quattro a Los Angeles hanno subito fatto il giro dei social network: Kylie Jenner e Timothée Chalamet, inseparabili da oltre tre anni, sono stati protagonisti di un appuntamento a quattro con la coppia di cui si parla con insistenza da qualche settimana, quella composta da Kendall Jenner e Jacob Elordi. Le due modelle e imprenditrici, le più giovani della famiglia Kardashian-Jenner, hanno mandato in visibilio gli utenti dei social network, negli Stati Uniti e non solo, quando i paparazzi le hanno sorprese durante un'uscita per le strade di Los Angeles insieme ai rispettivi fidanzati, due degli attori più apprezzati del momento, Timothée Chalamet e Jacob Elordi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kendall e Kylie Jenner, uscita a quattro con Jacob Elordi e Timothée Chalamet

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Kendall Jenner Joins Kylie Jenner's Date Night With Timothée Chalamet | E! News

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