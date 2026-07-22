Italia Malagò conferma le voci su Guardiola

Notizia in breve

Il presidente della FIGC ha confermato in un podcast di Cronache di Spogliatoio che c’è una trattativa in corso con Pep Guardiola per la panchina della nazionale italiana. La notizia era stata inizialmente diffusa da Sky Sport. Malagò ha riferito che le discussioni sono attualmente in corso, senza fornire dettagli sui tempi o sui passaggi successivi.