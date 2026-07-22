Italia Malagò conferma le voci su Guardiola

Da serieagoal.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente della FIGC ha confermato in un podcast di Cronache di Spogliatoio che c’è una trattativa in corso con Pep Guardiola per la panchina della nazionale italiana. La notizia era stata inizialmente diffusa da Sky Sport. Malagò ha riferito che le discussioni sono attualmente in corso, senza fornire dettagli sui tempi o sui passaggi successivi.

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Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ospite in un podcast di Cronache di Spogliatoio ha confermato l’indiscrezione lanciata da Sky Sport su una trattativa aperta con Pep Guardiola per la panchina della Nazionale italiana. Malagò parla di aspetti economici da considerare per l’ingaggio del nuovo CT ma possono essere effettuate delle eccezioni per un nome come quello del tecnico spagnolo. L’operazione può anche non andare in porto ma i dialoghi rimangono vivi e aperti. L’ex numero uno del Coni conferma che la ricerca non è ristretta all’ allenatore ex Manchester City oppure a Mancini o Pirlo ma si ragiona su un determinato profilo e questi coach rientrano in questa categoria. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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