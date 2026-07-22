Il presidente della FIGC ha affermato che è importante mantenere aperto il dialogo con Guardiola, ex allenatore del Manchester City, e ha aggiunto che ci sono eccezioni per l’ingaggio di nuovi allenatori. Attualmente, la federazione lavora con il direttore tecnico, dopo le dimissioni dell’ultimo tecnico. Nessuna conferma ufficiale su un possibile incarico per Guardiola.

Il presidente della Figc, al lavoro con il direttore tecnico Paolo Maldini dopo le dimissioni di Gattuso, conferma i contatti con l’ex allenatore del Manchester City. In corsa anche altri profili, tra cui Pirlo e Mancini. Pep Guardiola resta uno dei candidati per diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. A confermare l’interesse è stato Giovanni Malagò, succeduto a Gabriele Gravina alla presidenza della Figc. Dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso, il nuovo numero uno della Federazione sta lavorando insieme al direttore tecnico Paolo Maldini per individuare l’allenatore al quale affidare il rilancio dell’Italia. Tra i profili valutati figura quello di Guardiola, libero dopo aver concluso la propria esperienza decennale alla guida del Manchester City. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Italia, Malagò apre a Guardiola ct: “Giusto tenere vivo il dialogo. Ingaggio? Ci sono eccezioni”

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