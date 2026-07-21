Giovanni Malagò ha confermato di aver avviato un dialogo con l’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola. Ha anche affermato che, nel caso di un incarico in nazionale, potrebbero essere fatte eccezioni sull’ingaggio. Finora aveva evitato di commentare i nomi, ma questa volta ha ammesso l’esistenza di una trattativa e ha dichiarato che il budget non rappresenta un ostacolo.

Finora aveva scosso la testa di fronte a qualsiasi nome. Stavolta no, Giovanni Malagò ammette che la trattativa con Pep Guardiola c’è e che i soldi alla fine non sono un problema. Dopo aver sottolineato ancora la necessità di scegliere il prossimo ct con il dt Maldini, il presidente della Figc parla di "aspetti finanziari e budget super, dire che c'è da stringere i denti è dire poco", poi aggiunge: "Si son fatte delle eccezioni, eccezioni che ad esempio possono riguardare il nome che in queste ore è così prepotente: Pep Guardiola. Eccezioni per motivi ovvi che non sto qui a spiegare, ma non è detto che questa cosa vada in porto", dice a Cronache di spogliatoio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Malagò: "Dialogo aperto con Guardiola. L'ingaggio? Per lui in Nazionale le eccezioni sono possibili"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ct della Nazionale, contatto Maldini-Guardiola. Malagò “Ci sono altri nomi oltre Mancini e Pirlo”Il nuovo direttore tecnico della nazionale ha contattato nei giorni scorsi l’allenatore del club più prestigioso per verificare la disponibilità a...

Maldini direttore tecnico della nazionale, con lui anche Leonardo: l’annuncio di MalagòPaolo Maldini ha accettato l’incarico di direttore tecnico della Federcalcio e di presidente del Club Italia, come annunciato dal presidente della...

Si parla di: Maldini e Leonardo, blitz da Guardiola: se Pep dice no, è pronto Pirlo. I dettagli.

Malagò: Dialogo aperto con Guardiola. L'ingaggio? Per lui in Nazionale le eccezioni sono possibiliIl presidente federale conferma i contatti con lo spagnolo: Non è detto che la cosa vada in porto. Non c'è nessuna mancanza di rispetto nei riguardi di altri soggetti ... gazzetta.it

Elezioni Figc, Malagò avvia il dialogo con Lega A, B e le altre componentiGiovanni Malagò, già presidente del Coni, ha dato il via a un ciclo di incontri ufficiali con le principali componenti federali del calcio italiano. L'obiettivo è delineare il percorso verso le ... it.blastingnews.com