Un possibile arrivo di Pep Guardiola sulla panchina della nazionale di calcio torna a essere ipotizzato, nonostante le recenti indicazioni che lo indicano come difficile. Il presidente del comitato olimpico ha affermato che c’è uno spiraglio aperto e che si può continuare a discutere, anche in merito a un eventuale ingaggio, che potrebbe prevedere delle eccezioni. Le parole sono state pronunciate in un contesto di dialogo aperto sulla questione.

Pep Guardiola sulla panchina della Nazionale: si può ancora sperare. Nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia, ecco arrivare le parole di Malagò che tengono viva una pista più che suggestiva. "Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo - ha detto il numero uno della Figc a Cronache di Spogliatoio -. Non è assolutamente una mancanza di rispetto o di riguardo nei confronti di altri soggetti, perché sugli altri soggetti il confronto è già partito e poi uno può optare su qualcheduno che magari è generazionalmente di una scuola chiamiamola più recente e lì la questione è molto soggettiva". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Malagò: "Dialogo aperto per Guardiola in Nazionale. L'ingaggio? Per lui possibili delle eccezioni"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Malagò: "Dialogo aperto con Guardiola. L'ingaggio? Per lui in Nazionale le eccezioni sono possibili"Giovanni Malagò ha confermato di aver avviato un dialogo con l’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola.

Nazionale, sfida Conte-Mancini per la panchina: i veti e il nodo ingaggio. E Malagò punta su Maldini come direttore tecnicoA 24 ore dalla nomina di Giovanni Malagò alla presidenza della Federcalcio, si delineano i primi cambiamenti nella gestione della nazionale di...

Temi più discussi: Maldini e Leonardo, blitz da Guardiola: se Pep dice no, è pronto Pirlo. I dettagli; Pep Guardiola nuovo CT dell'Italia, Maldini e Leonardo sono stati 3 giorni a Barcellona per convincerlo; Italia, Guardiola ct: Maldini e Leonardo lo incontrano, ma si va verso il no; Malagò: possibile annuncio del nuovo CT la prossima settimana?.

Malagò annuncia: Dialogo aperto con Guardiola! L’ingaggio? Per portarlo in Nazionale… x.com

Malagò: Dialogo aperto per Guardiola in Nazionale. L'ingaggio? Per lui possibili delle eccezioniPep Guardiola sulla panchina della Nazionale: si può ancora sperare. Nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell ... msn.com

Panchina Italia, Malagò: Dialogo aperto con Guardiola! L’ingaggio? Per portarlo in Nazionale…Le parole del presidente federale Giovanni Malagò su un possibile approdo di Pep Guardiola sulla panchina della Nazionale italiana. msn.com