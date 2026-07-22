Italia in semifinale | vittoria 3-0 contro l’Olanda nella Nations League di pallavolo femminile

Notizia in breve

L’Italia ha battuto l’Olanda con un punteggio di 3-0 nelle semifinali della Volleyball Nations League femminile, disputate a Macao. Le azzurre hanno vinto i primi due set con margini ampi, mentre nel terzo hanno concluso la partita senza lasciare spazio alle avversarie. La partita si è svolta senza interruzioni significative, con l’Italia che ha mantenuto il controllo fino alla fine. La sfida si è conclusa con la qualificazione dell’Italia alla finale.