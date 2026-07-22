Italia in semifinale | vittoria 3-0 contro l’Olanda nella Nations League di pallavolo femminile
L’Italia ha battuto l’Olanda con un punteggio di 3-0 nelle semifinali della Volleyball Nations League femminile, disputate a Macao. Le azzurre hanno vinto i primi due set con margini ampi, mentre nel terzo hanno concluso la partita senza lasciare spazio alle avversarie. La partita si è svolta senza interruzioni significative, con l’Italia che ha mantenuto il controllo fino alla fine. La sfida si è conclusa con la qualificazione dell’Italia alla finale.
Italia trionfa alle Finals di Volleyball Nations League: Sconfitta netta per l’Olanda. Roma, 14 ottobre 2023 – È stata una serata memorabile per le azzurre della pallavolo alle Finals di Volleyball Nations League femminile, in corso a Macao, Cina. L’Italia, guidata dal ct Julio Velasco, ha raggiunto le semifinali grazie a una prestazione convincente nel match dei quarti di finale contro l’Olanda, battuta con un netto 3-0. Questo successo è il risultato di una strategia efficace e di un gioco di squadra impeccabile. Dettagli del Match: Italia-Olanda. Nel corso della partita, le azzurre hanno dominato l’incontro, mostrando una superiorità tecnica e tattica notevole. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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