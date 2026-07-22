Italia in semifinale | vittoria 3-0 contro l’Olanda nella Nations League di pallavolo femminile

Da napolipiu.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Italia ha battuto l’Olanda con un punteggio di 3-0 nelle semifinali della Volleyball Nations League femminile, disputate a Macao. Le azzurre hanno vinto i primi due set con margini ampi, mentre nel terzo hanno concluso la partita senza lasciare spazio alle avversarie. La partita si è svolta senza interruzioni significative, con l’Italia che ha mantenuto il controllo fino alla fine. La sfida si è conclusa con la qualificazione dell’Italia alla finale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Italia trionfa alle Finals di Volleyball Nations League: Sconfitta netta per l’Olanda. Roma, 14 ottobre 2023 – È stata una serata memorabile per le azzurre della pallavolo alle Finals di Volleyball Nations League femminile, in corso a Macao, Cina. L’Italia, guidata dal ct Julio Velasco, ha raggiunto le semifinali grazie a una prestazione convincente nel match dei quarti di finale contro l’Olanda, battuta con un netto 3-0. Questo successo è il risultato di una strategia efficace e di un gioco di squadra impeccabile. Dettagli del Match: Italia-Olanda. Nel corso della partita, le azzurre hanno dominato l’incontro, mostrando una superiorità tecnica e tattica notevole. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

italia in semifinale vittoria 3 0 contro l8217olanda nella nations league di pallavolo femminile
© Napolipiu.com - Italia in semifinale: vittoria 3-0 contro l’Olanda nella Nations League di pallavolo femminile.
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Italia - Irlanda del Nord 2-0: gli Highlights | Qualificazioni Mondiali 2026

Video Italia - Irlanda del Nord 2-0: gli Highlights | Qualificazioni Mondiali 2026

Notizie e thread social correlati

LIVE Italia-Olanda, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: azzurre a caccia della semifinaleLe azzurre sono in campo contro l’Olanda nei quarti di finale della Nations League femminile di volley.

LIVE Italia-Olanda 3-0, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: azzurre travolgenti! E’ ancora semifinaleL’Italia ha battuto l’Olanda 3-0 nella partita di Nations League femminile di volley, mantenendo la qualificazione in semifinale.

Temi più discussi: VNL: l’Italia centra la sesta vittoria, superato il Belgio nella seconda gara di Osaka; L'Italia vince 3-1 contro Cuba e si qualifica alle Final Eight di Nations League; Volleyball Nations League, quando gioca l'Italia?; Italia-Olanda, Volleyball Nations League: azzurre a caccia del pass per la semifinale.

nations league di italia in semifinale vittoriaPallavolo Nations League Femminile: Italia di Velasco in semifinale, 3-0 ai Paesi BassiLe azzurre di Velasco dominano l’Olanda nei quarti di finale della VNL: un netto 3-0 firmato da una straordinaria Antropova e da una squadra solida ... it.blastingnews.com

nations league di italia in semifinale vittoriaNations League: martello Antropova, l'Italia annienta l'Olanda e vola in semifinaleContro la nazionale Oranje la pratica viene archiviata in 82 minuti. Brilla Ekaterina con 16 punti. Le azzurre a Macao ora affronteranno la vincente tra Brasile e Giappone ... gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web