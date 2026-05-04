Italia-Spagna oggi World Cup pallanuoto femminile 2026 | orario tv programma streaming

Oggi a Rotterdam, nei Paesi Bassi, si svolge la partita tra Italia e Spagna valida per la seconda fase della Division 1 della World Cup di pallanuoto femminile 2026. L’Italia, dopo aver conquistato il secondo posto nel Gruppo B, si prepara ad affrontare la Spagna alle ore 20. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming.

La Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile vedrà iniziare oggi, lunedì 4 maggio, a Rotterdam, nei Paesi Bassi, la seconda fase: l’Italia, dopo aver staccato il pass per le Finals grazie al secondo posto nel Gruppo B, affronterà alle ore 20.15, la Spagna, prima nel Girone A. Anche la formazione iberica, al pari di quella azzurra, si è già assicurata il pass per le Finals: il Girone 1°-4° posto sarà utile al Setterosa del CT Maurizio Mirarchi per accumulare esperienza contro formazioni blasonate senza l’assillo del risultato. Nello stesso girone anche Stati Uniti e Paesi Bassi. Pallanuoto femminile, l’Australia batte la Grecia...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Spagna oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streaming Notizie correlate Italia-Spagna oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, lunedì 6 aprile, il Settebello inizierà il proprio cammino nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, che si disputerà ad... Italia-Spagna oggi in tv, World Cup pallanuoto 2026: orario, programma, streamingOggi, lunedì 6 aprile, il Settebello inizierà il proprio cammino nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, che si disputerà ad... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pallanuoto femminile, la Spagna piega gli Stati Uniti ai rigori in World Cup. Bene Ungheria e Paesi Bassi; Spagna - Capo Verde in Diretta Streaming | DAZN IT; World Cup, il Setterosa cede alla Grecia: 15-11; World Cup femminile: format, calendario e dove vedere la Division 1. Ultime notizie | Ultim’ora di oggi 1 maggio 2026: Trump vs Italia-Spagna-Germania potrei ritirare le truppeUltime notizie e ultim'ora oggi 1 maggio 2026: dal nuovo attacco di Trum all'Italia e alla NATO, ai provvedimenti del Governo fino al caos arbitri ... ilsussidiario.net World Cup. Italia-Spagna 12-16, domenica si chiude con l'UngheriaPrimo stop del Settebello dopo quattro vittorie consecutive nel torneo preliminare di Alessandropoli contro i campioni iridati iberici, peraltro già battuti 12-10 nel primo girone. Domenica alle 14:00 ... federnuoto.it Natura, fascino e tradizione. Dall’Italia alla Spagna, dalla Francia alle Isole Baleari, terre ricche di peculiarità e di storie, culture che si mischiano, scorci impagabili. Un itinerario emozionante, nel cuore del Mediterraneo Prenotalo ora con Costa, sono infiniti i - facebook.com facebook Trump taglia 5mila soldati in Germania, nel mirino anche Italia e Spagna. Il tycoon: "Non sono contento di Roma e Madrid" Nato: "Ora puntare sulla difesa europea" #ANSA x.com