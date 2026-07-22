Nella notte, il Palermo ha vissuto un momento di emergenza a causa di incendi che hanno interessato diverse zone, con fiamme visibili e interventi dei vigili del fuoco. Nel frattempo, nelle Marche e in Abruzzo si sono verificati temporali intensi, con grandine e piogge che hanno causato danni a infrastrutture e campagne. La situazione rimane critica in alcune aree, con squadre di soccorso impegnate a gestire le conseguenze dei diversi eventi meteorologici.

La Penisola è divisa in due tra grandine ed emergenza incendi. Notte di paura nel palermitano a causa dei vasti roghi scoppiati in molte zone mentre nelle Marche e in Abruzzo si contano i danni per i temporali. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Italia divisa tra fiamme e grandine. Notte di paura nel palermitano

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