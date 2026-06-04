Notte di paura nel quartiere Sant' Anna | sterpaglie in fiamme divampa l' incendio

Nella notte, un incendio ha interessato le sterpaglie vicino alle abitazioni nel quartiere Sant'Anna di Bari. Le fiamme sono divampate tra l’erba secca e le aree abbandonate, creando timori tra i residenti. L’incendio si è verificato ieri sera, provocando preoccupazione e richieste di interventi di manutenzione nelle zone trascurate del quartiere. Nessuna informazione è stata fornita sui danni o sulle cause precise dell’incendio.

Il rogo si sarebbe generato fra l'erba e le sterpaglie, a ridosso delle abitazioni. Le fiamme si sono alzate ieri nel quartiere Sant'Anna di Bari, mettendo in apprensione i residenti che, da tempo, chiedono una maggiore cura e manutenzione delle aree abbandonate. “L'erba alta ha preso. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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