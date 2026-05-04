Italia-Spagna oggi in tv World Cup pallanuoto femminile 2026 | orario programma streaming

Oggi, lunedì 4 maggio, si svolge a Rotterdam la seconda fase della Division 1 della World Cup di pallanuoto femminile 2026. L’Italia, qualificata alle Finals con il secondo posto nel Gruppo B, scende in vasca alle ore 20 per affrontare la Spagna. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming. La competizione proseguirà con altre sfide nelle prossime settimane.

La Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile vedrà iniziare oggi, lunedì 4 maggio, a Rotterdam, nei Paesi Bassi, la seconda fase: l’ Italia, dopo aver staccato il pass per le Finals grazie al secondo posto nel Gruppo B, affronterà alle ore 20.15, la Spagna, prima nel Girone A. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SPAGNA DI PALLANUOTO FEMMINILE DALLE 18.30 Anche la formazione iberica, al pari di quella azzurra, si è già assicurata il pass per le Finals: il Girone 1°-4° posto sarà utile al Setterosa del CT Maurizio Mirarchi per accumulare esperienza contro formazioni blasonate senza l’assillo del risultato. Nello stesso girone anche Stati Uniti e Paesi Bassi.🔗 Leggi su Oasport.it

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