Un nuovo procedimento di iscrizione all'ASI per auto d'epoca è stato introdotto, con costi variabili a seconda delle categorie e dei servizi richiesti. La procedura prevede la presentazione di documenti che attestino l’origine e lo stato dell’auto, oltre al pagamento di una tassa di iscrizione. Tra i vantaggi principali figurano il riconoscimento ufficiale e la possibilità di partecipare a eventi riservati. La procedura può essere completata online o presso le sedi designate, con tempi di elaborazione che variano.

Il mercato dell’auto sembra muoversi in due direzioni opposte. Da una parte ci sono vetture sempre più tecnologiche, elettrificate e ricche di sistemi elettronici; dall’altra cresce l’interesse per le auto analogiche, con motori termici, cambi manuali e una guida meno filtrata. È anche per questo che negli ultimi anni, accanto alle auto d’epoca tradizionali, hanno acquisito sempre più valore le cosiddette youngtimer: vetture relativamente recenti, ma con almeno vent’anni di età. Non basta, però, che un’auto abbia superato questa soglia per essere automaticamente considerata di interesse storico. Per ottenere il riconoscimento previsto dalla legge deve rispettare determinati requisiti e ricevere il Certificato di Rilevanza Storica, comunemente chiamato Crs. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Iscrizione Asi auto: come si fa, quanto costa e che vantaggi porta

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