Vacanze in auto in Sicilia e Sardegna | quanto costa il traghetto

Da gazzetta.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per le famiglie che desiderano visitare Sicilia e Sardegna in auto, il costo del traghetto può raggiungere anche i 1484 euro, considerando due adulti, un bambino e il veicolo al seguito. Le tariffe variano in base alla tratta, alla stagione e alla compagnia di navigazione scelta. Durante l’estate, i prezzi tendono ad aumentare, rendendo più elevato il budget necessario per il viaggio. Questa spesa rappresenta un elemento importante tra i costi totali di una vacanza in queste isole.

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Una famiglia di due adulti e un bambino, con auto a seguito, arriva a pagare fino a 1484 euro tra andata e ritorno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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