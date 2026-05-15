Vacanze in auto in Sicilia e Sardegna | quanto costa il traghetto
Per le famiglie che desiderano visitare Sicilia e Sardegna in auto, il costo del traghetto può raggiungere anche i 1484 euro, considerando due adulti, un bambino e il veicolo al seguito. Le tariffe variano in base alla tratta, alla stagione e alla compagnia di navigazione scelta. Durante l’estate, i prezzi tendono ad aumentare, rendendo più elevato il budget necessario per il viaggio. Questa spesa rappresenta un elemento importante tra i costi totali di una vacanza in queste isole.
Una famiglia di due adulti e un bambino, con auto a seguito, arriva a pagare fino a 1484 euro tra andata e ritorno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
ESTATE 2026 SARDEGNA, SALENTO o EGADI
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