Ischia trovato il cadavere di un 47enne a Casamicciola Terme | potrebbe essere morto da giorni

Notizia in breve

Un uomo di 47 anni di origine polacca è stato trovato morto a Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia. Il corpo è stato rinvenuto in un’abitazione e si pensa che possa essere deceduto da diversi giorni. Le autorità stanno verificando le cause del decesso e stanno conducendo accertamenti sulla scena. Non sono stati resi noti altri dettagli sulla vicenda.