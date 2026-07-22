Ischia trovato il cadavere di un 47enne a Casamicciola Terme | potrebbe essere morto da giorni
Un uomo di 47 anni di origine polacca è stato trovato morto a Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia. Il corpo è stato rinvenuto in un’abitazione e si pensa che possa essere deceduto da diversi giorni. Le autorità stanno verificando le cause del decesso e stanno conducendo accertamenti sulla scena. Non sono stati resi noti altri dettagli sulla vicenda.
Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato a Casamicciola Terme. Si tratterebbe di un 47enne di origine polacca. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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