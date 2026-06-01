trovato cadavere in casa sua era morto da diversi giorni

Un uomo di 67 anni è stato trovato morto nella sua casa a Cuasso al Monte, Varese. Era deceduto da diversi giorni e nessuno aveva più avuto sue notizie. La scoperta è stata fatta dai soccorritori entrati nell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. Non sono stati trovati segni di violenza. La salma è stata trasferita all’obitorio in attesa dell’autopsia.

CUASSO AL MONTE (Varese) Una tragedia silenziosa si è consumata a Cuasso al Monte, dove un uomo di 67 anni è stato trovato morto nella propria abitazione dopo che da giorni non dava notizie di sé. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa, insospettiti dalla sua assenza. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata di sabato in una casa situata in via San Salvatore. Alcuni residenti hanno contattato il numero unico di emergenza 112, chiedendo un controllo per accertarsi delle sue condizioni. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati da Areu, insieme ai carabinieri. Non ottenendo risposta dall’interno della casa, è stato necessario richiedere l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto ad aprire la porta per consentire l’accesso ai soccorritori e alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Trovato morto in casa, forse ucciso dalle esalazioni di una stufa. Tragedia della solitudine

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