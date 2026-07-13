Il cadavere trovato nel Lago Maggiore a Caldè potrebbe essere di un 21enne scomparso un anno fa

Notizia in breve

Il corpo ritrovato nel Lago Maggiore, al largo di Caldè, potrebbe essere di un giovane scomparso circa un anno fa. Il recupero è avvenuto domenica 12 luglio e le autorità stanno analizzando questa possibilità tra le ipotesi principali. La vittima avrebbe 21 anni. Le indagini sono in corso per confermare l’identità e chiarire le circostanze del decesso.