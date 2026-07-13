Il cadavere trovato nel Lago Maggiore a Caldè potrebbe essere di un 21enne scomparso un anno fa
Il corpo ritrovato nel Lago Maggiore, al largo di Caldè, potrebbe essere di un giovane scomparso circa un anno fa. Il recupero è avvenuto domenica 12 luglio e le autorità stanno analizzando questa possibilità tra le ipotesi principali. La vittima avrebbe 21 anni. Le indagini sono in corso per confermare l’identità e chiarire le circostanze del decesso.
Il cadavere individuato nelle acque del Lago Maggiore potrebbe appartenere a un 21enne scomparso quasi un anno fa. È questa una delle ipotesi al vaglio degli investigatori, delinata dopo il recupero del corpo avvenuto domenica 12 luglio al largo di Caldè, frazione di Castelveccana (Varese). Il corpo è stato individuato a circa 40 metri di profondità da un sub amatoriale e recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco dopo un complesso intervento durato diverse ore. Il ritrovamento del cadavere nel Lago Maggiore Il giallo sull'identità: è il 21enne scomparso nel 2025? La scomparsa del 21enne a Caldè ad agosto 2025 Gli accertamenti per identificare il corpo Il ritrovamento del cadavere nel Lago Maggiore La scoperta è avvenuta nella mattinata di domenica 12 luglio durante un’immersione ricreativa. 🔗 Leggi su Virgilio.it
TGPrealpina 12/07/2026 | Cadavere nel lago, tragico ritrovamento
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