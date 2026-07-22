Un uomo di 48 anni di nazionalità polacca è stato trovato morto all’interno di uno stabile abbandonato nel comune di Casamicciola Terme, sull’isola di Ischia. Il corpo è stato rinvenuto nel pomeriggio nel Pio Monte della Misericordia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Attualmente, non sono state rese note le cause del decesso.

Il cadavere di un clochard, un uomo di nazionalità polacca di 48 anni, è stato ritrovato Casamicciola terme all’interno dello stabile abbandonato del Pio Monte della Misericordia. Sul posto gli agenti della polizia locale agli ordini del comandante Maria Funiciello e i vigili del fuoco. Sul posto anche il pm di turno che ha disposto il sequestro della salma per l'autopsia. Dalle prime ipotesi, l'uomo - uno dei senza fissa dimora che trovano riparo all’interno del complesso edilizio - potrebbe essere deceduto per cause naturali. E il corpo senza vita rimasto lì per ore fino a quando qualcuno non ha lanciato l'allarme. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Ischia, il cadavere di un clochard trovato nello stabile del Pio Monte della Misericordia

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