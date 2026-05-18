The Plot #2 neuroscienze e arte contemporanea si incontrano al Pio Monte della Misericordia
Arriva a Napoli il progetto della Fondazione Fondazione The Plot Ets, in collaborazione con il Pio Monte della Misericordia e la Fondazione Pio Monte Ets. The Plot #2 – L’arte racconta le neuroscienze comportamentali. Arte contemporanea, neuroscienze comportamentali e intelligenza artificiale si incontrano nel cuore del centro storico di Napoli con “The Plot #2 – L’arte racconta le neuroscienze comportamentali”, progetto ideato da Giangiacomo Rocco di Torrepadula e promosso dalla Fondazione The Plot Ets insieme al Pio Monte della Misericordia e alla Fondazione Pio Monte Ets. Dal 21 al 31 maggio, negli spazi della storica istituzione di via Tribunali 253, prende forma un programma articolato che comprende mostra, inaugurazione e attività esperienziali aperte al pubblico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Pillole The Plot Foundation Ep. 07 L'arte e la diversità
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The Plot #2: arte, neuroscienze e IA lospeakerscorner.eu/the-plot-2-art… via @LospeakersCorner x.com
Dal 21 al 31 maggio 2026 il Pio Monte della Misericordia di Napoli ospiterà The Plot #2 – L’Arte Racconta le Neuroscienze Comportamentali, progetto promosso dalla Fondazione The Plot ETS che mette in dialogo arte, neuroscienze comportamentali e intell - Facebook facebook
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