The Plot #2 arte e Intelligenza Artificiale al Pio Monte della Misericordia

Al Pio Monte della Misericordia di Napoli è aperta fino al 31 maggio 2026 la mostra intitolata “The Plot #2”. L’esposizione presenta opere che integrano elementi di arte tradizionale e intelligenza artificiale. La mostra si sviluppa all’interno degli spazi storici dell’edificio, coinvolgendo vari artisti e tecnologie digitali. L’esposizione rimane visitabile per un lungo periodo, offrendo un’ampia panoramica sui temi dell’arte contemporanea e dell’uso dell’intelligenza artificiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui