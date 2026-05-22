The Plot #2 arte e Intelligenza Artificiale al Pio Monte della Misericordia
Al Pio Monte della Misericordia di Napoli è aperta fino al 31 maggio 2026 la mostra intitolata “The Plot #2”. L’esposizione presenta opere che integrano elementi di arte tradizionale e intelligenza artificiale. La mostra si sviluppa all’interno degli spazi storici dell’edificio, coinvolgendo vari artisti e tecnologie digitali. L’esposizione rimane visitabile per un lungo periodo, offrendo un’ampia panoramica sui temi dell’arte contemporanea e dell’uso dell’intelligenza artificiale.
Al Pio Monte della Misericordia di Napoli prosegue fino al 31 maggio 2026 la mostra “The Plot #2”, seconda edizione del progetto che intreccia arte contemporanea, neuroscienze comportamentali e intelligenza artificiale nello spazio che custodisce il capolavoro di Caravaggio Le Sette Opere di Misericordia. L’iniziativa, inaugurata il 21 maggio, è promossa dalla Fondazione The Plot ETS in collaborazione con il Pio Monte della Misericordia e la Fondazione Pio Monte ETS, ed è arrivata a Napoli dopo un’anteprima a Torino. Alla presentazione hanno partecipato la soprintendente del Pio Monte della Misericordia Fabrizia Paternò, l’artista e ideatore del progetto Giangiacomo Rocco di Torrepadula e la consigliera regionale della Campania Francesca Amirante. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
The Complete AI Filmmaking Pipeline: From Idea to Final Film
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