Un uomo è stato trovato morto nell’ex complesso del Pio Monte della Misericordia a Casamicciola, sull’isola di Ischia. Il corpo è stato rinvenuto nel sito abbandonato e senza segni evidenti di violenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. La vicenda è al momento sotto indagine. Non sono state rese note ulteriori informazioni sulla causa del decesso.

Tragedia a Casamicciola, sull’isola di Ischia: rinvenuto il corpo senza vita di un uomo nell’ex complesso abbandonato del Pio Monte della Misericordia. Un tragico evento ha scosso il territorio dell’isola di Ischia nelle prime ore del pomeriggio. Il corpo privo di vita di un uomo è stato scoperto all’interno dello storico e ormai fatiscente complesso dell’ex Pio Monte della Misericordia, nel comune di Casamicciola Terme. La salma è stata individuata in una sezione della struttura particolarmente impervia e di complicato accesso, facendo scattare le procedure d’emergenza e l’intervento immediato delle autorità locali. I primi dettagli sulle operazioni di soccorso e rilievo sono stati diffusi dall’agenzia di stampa ANSA. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Ischia: dramma a Casamicciola, trovato il cadavere di un uomo nell’ex Pio Monte della Misericordia

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