Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani a Goruk, in Iran, e sull’isola di Qeshm. Le operazioni sono state riferite dal Comando Centrale e si sono svolte nel fine settimana. In Kuwait, sono stati intercettati droni provenienti dall’Iran. Non sono stati segnalati danni o vittime.

Iran, le notizie di oggi lunedì 1 giugno Questo fine settimana, gli Stati Uniti hanno condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani a Goruk, in Iran, e sull’isola di Qeshm, rende noto il Comando Centrale. in Kuwait intercettati droni di Teheran. Trump attacca la Cnn: “Da emittente ancora fake: accordo dice Iran non avrà armi nucleari” Inizio diretta: 010626 07:21 Fine diretta: 010626 23:58 07:22 010626 Kuwait, intercettati attacchi missilistici e di droni ostili Lo Stato Maggiore dell’Esercito kuwaitiano ha annunciato che le sue difese aeree “stanno attualmente contrastando attacchi missilistici e di droni ostili”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, attacchi Usa su siti militari: in Kuwait intercettati droni di Teheran – La diretta

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Iran, le prime immagini dell'attacco Usa-Israele: missili colpiscono Teheran

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