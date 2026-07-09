Attacchi Usa in Iran la guerra minaccia ancora Hormuz Teheran risponde con droni e missili | Lo stretto apre solo con nostro accordo – La diretta

Per la seconda notte consecutiva, le forze statunitensi hanno condotto bombardamenti contro obiettivi iraniani nello Stretto di Hormuz. La prima notte, circa ottanta obiettivi sono stati colpiti, tra cui sistemi di difesa aerea, reti di comando e più di 60 imbarcazioni appartenenti ai pasdaran. La risposta di Teheran è arrivata con attacchi di droni e missili, e il governo iraniano ha affermato che lo stretto può essere aperto solo con il suo consenso.

Per la seconda notte consecutiva le forze Usa hanno bombardato obiettivi iraniani nello Stretto di Hormuz. Già nella notte precedente, il Pentagono aveva colpito circa ottanta bersagli, tra sistemi di difesa aerea, reti di comando e oltre 60 imbarcazioni dei pasdaran, come reazione agli assalti contro tre navi mercantili attribuiti a Teheran. La ritorsione iraniana avrebbe centrato 85 installazioni Usa tra Bahrein e Kuwait, con l’abbattimento di un drone MQ-9; uccisi almeno otto soldati iraniani, mentre il Comando centrale Usa sostiene che i lanci di Teheran siano stati intercettati o innocui. E il copione nell’ultima notte non è cambiato. Altre esplosioni sono state sentite nelle località iraniane di Bandar Abbas e Sirik. 🔗 Leggi su Open.online

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