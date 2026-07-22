Iran Trump | Teheran pagherà un prezzo salato

Notizia in breve

Il presidente americano ha affermato che l’Iran “pagherà un prezzo salato”. La dichiarazione è stata rilasciata ai giornalisti prima della partenza per una base aerea nel Delaware, dove si svolgerà una cerimonia di rimpatrio dei militari statunitensi uccisi in un conflitto. Trump ha parlato in modo diretto, senza ulteriori dettagli sulle azioni previste.