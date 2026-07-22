Iran Trump | Teheran pagherà un prezzo salato
Il presidente americano ha affermato che l’Iran “pagherà un prezzo salato”. La dichiarazione è stata rilasciata ai giornalisti prima della partenza per una base aerea nel Delaware, dove si svolgerà una cerimonia di rimpatrio dei militari statunitensi uccisi in un conflitto. Trump ha parlato in modo diretto, senza ulteriori dettagli sulle azioni previste.
L’Iran “pagherà un prezzo salato”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai giornalisti prima di partire per la base aerea di Dover, nel Delaware, dove parteciperà alla cerimonia di rimpatrio solenne dei militari statunitensi uccisi nel conflitto. “Verranno decimati”, ha aggiunto il tycoon, riferendo che è in corso un’indagine sull’incidente in Giordania. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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