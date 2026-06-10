(Adnkronos) - Raid Usa nella notte sull'Iran, a cui Teheran ha risposto immediatamente. "Il bullo del Medio Oriente è morto. Ci hanno messo troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora ne pagheranno le conseguenze", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in un post su Truth Social. "L'esercito iraniano è un disastro totale e completo. Gran parte di esso, come la Marina e l'Aeronautica, non esiste nemmeno più: sono stati completamente sconfitti. L'Iran è tutto chiacchiere e niente fatti", ha aggiunto. L'Iran accusa inoltre gli Stati Uniti di aver così compromesso... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Attacchi Usa all'Iran, Teheran risponde. Trump: "Ci ha messo troppo per negoziare, ora pagherà conseguenze"

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Attacco USA Israele all'Iran Teheran Risponde con Rappresaglie Massive

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