Iran Trump dichiara l’escalation

Gli Stati Uniti hanno annunciato che risponderanno con attacchi a infrastrutture iraniane ogni volta che il paese lancerà attacchi contro navi nello Stretto di Hormuz. La minaccia include la distruzione di ponti o centrali elettriche, anche vicino o all’interno di Teheran, in risposta all’uso di missili, razzi, droni o altre armi contro le navi. La dichiarazione è stata fatta da un rappresentante statunitense, senza specificare ulteriori dettagli sulle operazioni.

“Da questo momento in poi, ogni volta che la Repubblica Islamica dell’Iran sparerà contro una nave nello Stretto di Hormuz, sia con missili, razzi, droni o qualsiasi altro dispositivo o arma, gli Stati Uniti bombarderanno e distruggeranno UN PONTE O UNA CENTRALE ELETTRICA, comprese quelle situate vicino o all’interno della capitale Teheran”. Così Trump su Truth social. C’è da dire che è un’idea brillante per superare le accuse che pioveranno sugli States quando darà seguito alla minaccia, che poi è quella devastare le infrastrutture iraniane. Nulla importando peraltro se, com’è accaduto in precedenza, sul ponte preso di mira ci saranno mezzi in transito con relativi autisti e passeggeri. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Iran-US War: Trump Declares Major Combat Operations in Iran Amid Escalating Tensions | N18G

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