Iran-Usa nuova escalation | Bombardato sito atomico Trump | Non lasceremo l’Iran

Nella notte, Teheran ha annunciato di aver colpito un sito nucleare, segnando un nuovo aumento delle tensioni tra Iran e Stati Uniti. Il governo iraniano ha dichiarato di aver condotto un attacco mirato contro una struttura considerata collegata al programma nucleare. In risposta, un ex presidente degli Stati Uniti ha affermato che non si lascerà l’Iran senza opposizione. La situazione rimane molto tesa e senza segnali di de-escalation.

Prosegue senza sosta il conflitto tra Stati Uniti e Iran, giunto a un nuovo livello di escalation. Nella notte Teheran ha annunciato di aver colpito con missili alcune installazioni militari statunitensi in Kuwait e Bahrein, mentre il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha risposto con una nuova serie di raid contro obiettivi strategici iraniani. Sullo sfondo resta altissima la tensione nello Stretto di Hormuz, dove una petroliera è stata colpita da un proiettile di origine ancora sconosciuta. Intanto il Pentagono aggiorna il bilancio dei militari feriti e dagli Stati Uniti emergono indiscrezionitt secondo cui Donald Trump starebbe valutando due opzioni: una nuova tregua oppure una massiccia offensiva militare congiunta con Israele. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Nuova ondata di bombardamenti Usa, si riaccende la guerra in Iran

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