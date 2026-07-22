Iran, raid senza sosta. Affondo Usa, Teheran risponde

Gli Stati Uniti hanno condotto raid aerei in Iran, colpendo obiettivi militari e alcune zone della capitale. Teheran ha risposto minacciando un'estensione del conflitto se verranno colpiti gli impianti nucleari. Le operazioni militari statunitensi continuano senza sosta, mentre l'Iran avverte di possibili escalation. Nessuna comunicazione ufficiale sulla durata o sui bersagli specifici degli attacchi. La situazione resta tesa tra le due nazioni.

In Iran, raid senza tregua con gli Stati Uniti che hanno lanciando missili e bombe contro obiettivi militari ma anche in alcune zone della capitale. Immediata la risposta: se saranno colpiti gli impianti nucleari, minaccia Teheran, ci sarà un’estensione del conflitto. Servizio di Marco Burini. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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