iran nuovi raid usa teheran risponde con missili su bahrein kuwait e giordania

La ripresa degli attacchi aerei statunitensi contro l’Iran si è conclusa alle 4 di questa mattina. Dopo il raid iniziale annunciato alle 21 ora italiana, Teheran ha risposto con il lancio di missili su basi militari in Bahrein, Kuwait e Giordania. Il Comando centrale degli Stati Uniti ha confermato la fine della serie di attacchi, senza fornire ulteriori dettagli.

Nuova notte di raid Usa sull’Iran. Il Comando centrale Usa (Centcom), che nella serata italiana di ieri aveva comunicato la ripresa degli attacchi contro l’Iran alle 21 ora italiana, ha successivamente riferito che la serie di raid è terminata alle 4 di stanotte ora italiana. Intanto nelle scorse ore allarmi missilistici sono scattati in Bahrein e Kuwait per fuoco iraniano in arrivo, evento ormai quotidiano che mette ulteriormente a dura prova il cessate il fuoco. E la Giordania ha riferito di avere abbattuto 3 missili in arrivo. Gli attacchi contro i tre Paesi sono stati rivendicati da Teheran. “Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha completato un’ulteriore serie di attacchi contro l’Iran alle 22:00 ET (le 4 di stanotte in Italia ndr. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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