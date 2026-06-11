Durante la notte, forze statunitensi hanno condotto attacchi nella regione dello Stretto di Hormuz in risposta all’abbattimento di un elicottero Apache. Il governo iraniano ha risposto attaccando basi militari americane in Bahrain e Kuwait e ha annunciato l’intenzione di chiudere lo stretto di Hormuz. In precedenza, il presidente degli Stati Uniti aveva affermato che, in assenza di un accordo, sarebbe ricorso alla forza senza esitazioni.

Notte di guerra in Iran. Le forze Usa hanno colpito la zona dello Stretto di Hormuz come rappresaglia a seguito dell'abbattimento di un elicottero Apache americano. Tre ondate di bombardamenti divise su una ventina di obiettivi, tra basi navali e difese aeree. Secondo l'Iran sarebbero stati colpiti anche obiettivi civili, come i serbatoi d'acqua potabile. La risposta di Teheran non si è fatta attendere. Cinque missili sono stati lanciati contro un'area della Giordania che ospita una base aerea delle forze statunitensi. Presi di mira anche obiettivi in Bahrein e Kuwait. Poi arriva la minaccia: "Se l'aggressione degli Usa continuerà, l'Iran risponderà con attacchi più gravi e diffusi contro obiettivi designati nella regione". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Raid Usa in Iran, Trump: "Sì all'intesa o bombarderemo senza pietà". Teheran risponde attaccando basi americane in Bahrain e Kuwait e promette di chiudere Hormuz

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US launches attack on Iran, Trump calls on Iranians to 'seize control of your destiny

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Raid Usa in Iran, Trump: "Colpiti obiettivi in profondità". Teheran risponde attaccando basi americane in Bahrain e Kuwait e promette di chiudere HormuzLe forze statunitensi hanno condotto un attacco nella regione dello Stretto di Hormuz, in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache.

Gli Usa tornano a bombardare l’Iran. Trump: “Usati 49 missili Tomahawks”. Teheran colpisce basi americane in Kuwait e Bahrein e minaccia la chiusura totale di HormuzNella notte, gli Stati Uniti hanno effettuato nuovi raid aerei contro obiettivi in Iran, utilizzando 49 missili Tomahawk.

Temi più discussi: Nuova ondata di raid USa sull'Iran. Teheran: colpite basi americane in Kuwait, Bahrein e Giordania; Raid USA in Iran per l’apache abbattuto. Teheran replica con missili. Washington: Autodifesa; Iran, raid Usa su larga scala missili e esplosioni a Hormuz. Trump: Devono pagare caro; Altra ondata di raid USA sull’Iran. Teheran: colpite basi americane.

La tregua fra Iran e Stati Uniti è sempre più appesa a un filo. Dopo aver annunciato per l'ennesima volta l'imminenza di un accordo, nelle scorse ore sono ricominciati i raid incrociati: gli Usa hanno colpito diverse città iraniane e la risposta è arrivata contro le b x.com

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