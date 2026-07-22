Il Centcom ha annunciato una nuova offensiva contro obiettivi iraniani, segnando un aumento delle operazioni militari statunitensi nella regione. La tensione tra gli Stati Uniti e l’Iran cresce, con raid che si susseguono da entrambe le parti. Nel frattempo, si registrano anche aperture a possibili dialoghi diplomatici, mentre negli Stati Uniti si discute sui rischi e i costi di un escalation militare.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Centcom annuncia una nuova offensiva contro obiettivi iraniani. La crisi tra Stati Uniti e Iran continua a intensificarsi, mentre il confronto militare si accompagna a nuovi tentativi diplomatici e a un crescente dibattito interno negli Stati Uniti sui costi del conflitto. Nella notte tra il 21 e il 22 luglio, il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha comunicato l’avvio di una nuova serie di raid contro obiettivi iraniani. Secondo le informazioni diffuse, esplosioni sarebbero state registrate in diverse aree del Paese, tra cui Bushehr, dove si trova una centrale nucleare, oltre ai dintorni di Teheran, Tabriz, Konarak, Chabahar, Chavar, Abdanan e Baneh, nel Kurdistan iraniano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Dayitalianews.com - Iran, nuovi raid degli Stati Uniti e tensione crescente: Trump tra pressioni militari e aperture al dialogo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa

Notizie e thread social correlati

Gli Stati Uniti intensificano i raid sull’Iran, Trump valuta nuove operazioni militariGli Stati Uniti hanno lanciato nuovi raid su obiettivi in Iran, colpendo infrastrutture strategiche.

Iran, nuovi raid degli Stati Uniti su sistemi difesa di TeheranLe forze armate statunitensi hanno effettuato nuovi attacchi contro sistemi di difesa in Iran, poche ore dopo aver accusato Teheran di aver colpito...

Temi più discussi: Iran, nuovi raid statunitensi. Cresce la tensione nella regione; Trump: Colpiremo duramente stanotte e domani; Tra Iran e Stati Uniti la guerra si allarga: nuovi raid, la tregua non si vede più; L'Iran risponde mentre gli USA concludono la nona notte di raid.

Guerra Iran, nuovi raid degli Stati Uniti contro obiettivi militari: esplosioni segnalate a Teheran e in diverse città x.com

Donald Trump si aspetta che Andy Burnham permetta agli Stati Uniti di colpire l'Iran dalle basi britanniche reddit

Usa-Iran, nuovi raid nel Golfo. Teheran: Stop impegni memorandum. Khamenei: Ripetute violazioni, firma Trump senza valoreUn'altra giornata incandescente sul fronte della guerra tra Usa e Iran. La tensione in Medio Oriente resta altissima tra gli attacchi americani e la risposta della Repubblica islamica contro le basi d ... adnkronos.com

Nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran: Washington bombarda diverse città, Teheran reagisce contro le basi Usa in Bahrein, Oman, Kuwait e GiordaniaIl Comando centrale delle forze armate degli Stati Uniti (Centcom) ha reso noto di aver completato, tra la serata di ieri e le prime ore di oggi, due nuove offensive contro decine di obiettivi distr ... tpi.it