Le forze armate statunitensi hanno effettuato nuovi attacchi contro sistemi di difesa in Iran, poche ore dopo aver accusato Teheran di aver colpito tre navi nello Stretto di Hormuz. Washington aveva anche revocato alla Repubblica Islamica la possibilità di vendere petrolio greggio sul mercato globale. L’attacco statunitense si è concentrato su obiettivi militari iraniani, senza dettagli su eventuali vittime o danni.

Nelle scorse ore le forze armate statunitensi hanno attaccato l’Iran, dopo che Washington aveva affermato che Teheran aveva colpito tre navi nello Stretto di Hormuz, nell’ambito di un’operazione americana che ha anche revocato la possibilità alla Repubblica Islamica di vendere petrolio greggio sul mercato mondiale. “Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) hanno completato una nuova serie di attacchi offensivi contro l’Iran, colpendo oltre 80 obiettivi con munizioni di precisione come risposta immediata agli ultimi attacchi iraniani contro navi mercantili in transito nello Stretto di Hormuz”, ha comunicato il Centcom. “Le... 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Lapresse.it - Iran, nuovi raid degli Stati Uniti su sistemi difesa di Teheran

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Attacco all'Iran. Stati Uniti e Israele vogliono il cambio di regime a Teheran

Notizie e thread social correlati

Stati Uniti e Iran, Trump non esclude nuovi attacchi. La risposta di TeheranIl presidente degli Stati Uniti ha affermato che c’è una “possibilità concreta” di riprendere attacchi militari contro l’Iran, mentre Teheran ha...

L’intelligence degli Stati Uniti boccia la guerra di Trump e Netanyahu contro l’Iran: “I raid non hanno modificato la capacità nucleare dell’Iran”Le agenzie di intelligence degli Stati Uniti hanno valutato che i raid condotti durante le amministrazioni di Trump e Netanyahu contro l’Iran non...

Temi più discussi: Iran-Usa, lo scontro ricomincia: gli aggiornamenti e le news di oggi; Nuovi attacchi tra USA e Iran, Teheran accusa Washington di aver violato la tregua; Déjà vu | Gli Stati Uniti hanno bombardato più di ottanta obiettivi in Iran; Iran - Usa: Stop ai raid incrociati. Martedì a Doha per Hormuz.

#IRAN: i bombardamenti hanno danneggiato il patrimonio culturale e archeologico. Sono decine i siti e gli edifici parzialmente o gravemente danneggiati dai raid di Stati Uniti e Israele sul territorio iraniano, alcuni dei quali protetti dall’UNESCO x.com

Iran, nuovi attacchi degli Stati Uniti: Colpiti 80 obiettivi. Teheran: Raid su basi Usa in Kuwait e BahreinNuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran Poco prima della mezzanotte di ieri martedì 7 luglio le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a ... ilmessaggero.it

C'è perversione nell'affermazione di Vance che, perché gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran per primi, il nuovo accordo sia superiore a quello di Obama —come se ottenere un risultato attraverso la guerra fosse meglio che farlo solo tramite la diplomazia. : r/ reddit

Le immmagini dei nuovi raid degli Stati Uniti sull'Iran(LaPresse) - Nelle scorse ore le forze armate statunitensi hanno attaccato l'Iran, dopo che Washington aveva affermato che Teheran aveva colpito tre navi nello Stretto di Hormuz, nell'ambito di un'ope ... video.corriere.it