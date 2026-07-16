Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi raid su obiettivi in Iran, colpendo infrastrutture strategiche. In risposta, Teheran ha schierato droni contro installazioni militari americane in Giordania. Il governo americano valuta la possibilità di ulteriori operazioni militari, mentre le forze iraniane continuano a reagire con attacchi di droni. La situazione tra i due paesi rimane tesa, con scambi di attacchi e valutazioni di interventi più ampi.

Gli Stati Uniti hanno condotto una nuova serie di bombardamenti contro obiettivi strategici iraniani, mentre Teheran ha risposto impiegando droni contro installazioni militari americane in Giordania. L’escalation coinvolge ormai direttamente anche altri Paesi del Golfo: il Kuwait ha annunciato di avere intercettato velivoli senza pilota provenienti dall’Iran, mentre in Bahrein sono state attivate le sirene antiaeree. Il Comando centrale delle forze armate statunitensi ( CentCom ) ha comunicato su X di avere impiegato armamenti di precisione contro bersagli situati in diverse zone dell’Iran, compresa Bandar Abbas, città portuale di importanza strategica sullo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Gli Stati Uniti intensificano i raid sull’Iran, Trump valuta nuove operazioni militari

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Middle East war intensifies as Israel claims killing Iranian intelligence minister

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