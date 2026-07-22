Investimenti esteri | l’Italia resiste alla frenata europea e consolida il suo ruolo

Nel 2025, gli Investimenti Diretti Esteri nel nostro Paese sono rimasti stabili, resistendo alla frenata generale in Europa. I dati della nuova edizione dell'EY Attractiveness Survey Italy mostrano come l’Italia abbia consolidato il suo ruolo nel panorama degli investimenti stranieri, nonostante le turbolenze economiche. La rilevazione evidenzia comunque una crescita in alcuni settori chiave e un rafforzamento delle relazioni con investitori di diversi paesi.

Roma, 22 luglio 2026 – I dati presentati nella nuova edizione dell'EY Attractiveness Survey Italy scattano una fotografia nitida sull'andamento degli Investimenti Diretti Esteri (IDE) nel nostro Paese nel corso del 2025. In un panorama internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche, conflitti persistenti e un generale rallentamento della crescita economica globale, l’Europa ha registrato una riduzione complessiva del 7% nel numero di progetti attratti. In questo scenario complesso, l’Italia ha saputo difendere la propria posizione in modo significativamente migliore rispetto ai principali competitor del continente. In calo i progetti di investimento estero Con 206 progetti di investimento estero annunciati nel 2025, il mercato italiano ha segnato una flessione contenuta dell’8% rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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